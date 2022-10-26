Зима 2022-2023: чи варто очікувати Україні аномальних холодів

Морозних зим в Україні більше не буде.

Погода взимку 2022-2023 року в Україні має бути відносно теплою.

Про це йдеться у повідомленнях Укргідрометцентру, який перейшов на нові норми розрахунку середніх значень зими.

За словами фахівців, аномальних холодів в Україні не передбачається.

Так, начальник відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Владислав Білик розповів, що зима 2022-2023 року буде "європейською", сильні морози відтепер будуть скоріше винятком.

Українська зима наступного року буде на кілька градусів теплішою за середньостатистичні показники. Холоди також не виключаються, але вони будуть переважно випадковими і нетривалими.

"Нині ми почали орієнтуватися на 1991-2021 роки. Це нова норма. І вона відрізняється, адже якщо взяти 70-ті чи 80-ті роки, то зими були холоднішими. І в такому разі відхилення від середньостатистичних показників були начебто більшими", - пояснив синоптик.

За словами синоптика, 2019 року температура повітря взимку в Україні була на 2-3 градуси вища за норму, взимку 2021-го - лише на 1-2 градуси.

"Це сталося не через кліматичні зміни, як може подумати багато хто. Змінилися середньостатистичні показники, що враховуються для порівняння. Тепер їх проводять відповідно до нових правил", - сказав начальник відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру.

За його словами, зим із сильними морозами в Україні більше не буде. Найімовірніше, середня температура повітря буде нульова, а також із коливаннями від +5 до -5 градусів.

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