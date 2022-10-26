Зима 2022-2023: следует ли ожидать Украине аномальных холодов

Морозных зим в Украине больше не будет.

Погода зимой 2022-2023 в Украине должна быть относительно теплой.

Об этом говорится в сообщениях Укргидрометцентра, перешедшего на новые нормы расчета средних значений зимы.

По словам специалистов, аномальных холодов в Украине не предполагается.

Так, начальник отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык рассказал, что има 2022-2023 будет "европейской", сильные морозы отныне будут скорее исключением.

Украинская зима в следующем году будет на несколько градусов теплее среднестатистических показателей. Холода также не исключаются, но они будут, скорее, случайными и непродолжительными.

"Сейчас мы начали ориентироваться на 1991-2021 годы. Это новая норма. И она отличается, ведь если взять 70-е или 80-е годы, то зимы были холоднее. И в таком случае отклонения от среднестатистических показателей были вроде бы больше", — объяснил синоптик.

По словам синоптика, в 2019 году температура воздуха зимой в Украине была на 2-3 градуса выше нормы, зимой 2021 — всего на 1-2 градуса.

"Это произошло не из-за климатических изменений, как могут подумать многие. Изменились среднестатистические показатели, которые учитываются для сравнения. Теперь их проводят в соответствии с новыми правилами", — сказал начальник отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра.

По его словам, зимы с сильными морозами в Украине больше не будет. Скорее всего средняя температура воздуха будет нулевая, а также с колебаниями от +5 до -5 градусов.

Бабье лето в Украине: долго ли продержится

На днях народный синоптик Стас Щедрин рассказал, что Украина встретила второе бабье лето. По его мнению, баиное лето в Украине до 4-6 ноября. Затем сад ждет резкого похолодания, а также дождей и снега

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