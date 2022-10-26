Американский автоконцерн Ford полностью покинул рынок России

Крупный производитель автомобилей объявил о продаже своей доли в совместном американо-российском предприятии Sollers Ford.

Компания Ford Motor в среду, 26 октября, заявила, что покидает рынок России. Крупный автопроизводитель завершил сделку по продаже своих 49% акций совместного предприятия Sollers Ford.

Об этом сообщило агентство Reuters.

Акции компании планируют передать совместному предприятию по номинальной стоимости, размер которой не указан.

В Ford отметили, что оставляют за собой право выкупить их в течение следующих пяти лет. Такой вариант рассматривается "в случае изменения глобальной ситуации".

Ford Motor Company приостановила свою деятельность в России еще в марте 2022 года, после того, как западные страны ввели санкции против Москвы из-за ее вторжения в Украину, что сделало почти невозможным ведение бизнеса производителями в РФ.

Американская компания входит в ТОП-4 крупнейших производителей автомобилей сразу после Toyota, General Motors и Volkswagen.

По оценкам аналитиков, в 2021 году Ford продал в России около 20 тысяч автомобилей.

Напомним, Россия из-за последствий санкций и отсутствия комплектующих столкнулась с катастрофическим объемом производства машин.

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