ВСУ в Херсонской области сбили российский вертолет Ка-52

Украинские военные 26 октября сбили российский ударный вертолет Ка-52 в Бериславском районе Херсонщины.

Об этом сообщил спикер ОК "Юг" Владислав Назаров.

"26 октября около 17.00 часов в Бериславском районе Херсонщины подразделением зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг" сбит российский ударный вертолет Ка-52", – говорится в опубликованной информации.

Напомним, по данным британской разведки, с начала полномасштабной войны Россия потеряла по меньшей мере 23 ударных вертолета Ка-52. Это составляет более 25% нынешнего парка военно-воздушных сил РФ из 90 Ка-52.

Что касается ситуации в Херсонской области, то там, по данным ОК "Юг", российские войска в ожидании контрнаступления ВСУ выстроили несколько линий обороны как на правом, так и на левом берегу Днепра.

Кроме того, роккупанты в Херсонской области отводят глубже в оборону элитные подразделения, а на переднем крае остаются те, кого не жалко.

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