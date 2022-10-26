ЗСУ на Херсонщині збили російський вертоліт Ка-52

Успішне влучання здійснили одеські зенітники.
Українські військові 26 жовтня збили російський ударний вертоліт Ка-52 у Бериславському районі Херсонщини.
Про це повідомив речник ОК "Південь" Владислав Назаров.
"26 жовтня близько 17:00 години в Бериславському районі Херсонщини підрозділом зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" збито російський ударний вертоліт Ка-52", – йдеться в опублікованій інформації.
Нагадаємо, за даними британської розвідки, від початку повномасштабної війни Росія втратила щонайменше 23 ударні гелікоптери Ка-52. Це становить понад 25% нинішнього парку військово-повітряних сил РФ із 90-та Ка-52.
Щодо ситуації на Херсонщині, то там, за даними ОК "Південь", російські війська в очікуванні контрнаступу ЗСУ вибудували кілька ліній оборони як на правому, так і на лівому березі Дніпра.
Окрім того, окупанти на Херсонщині відводять глибше в оборону елітні підрозділи, а на передньому краї залишаються ті, кого не шкода.
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