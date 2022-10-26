Що відбувається, поки українцям відключають світло - Укренерго

Поки українцям тимчасово відключають світло триває ремонт пошкодженої ракетними обстрілами інфраструктури магістральних мереж. Також, можливо, що в цей момент через ушкодження певних електростанцій є дефіцит їх потужності в мережі саме вашого регіону.

Інші регіони не можуть поділитися потужністю через те, що їх мережі також пошкоджені ракетними ударами та ударами дронів, пояснили в "Укренерго".

"Ми робимо все можливе, щоб відновити стабільність постачання. І якби не атаки російських ракет та дронів, ми могли б назвати дату, коли відключення закінчаться. На жаль, у воєнний час ми можемо лише сказати "робимо все, що в наших силах", - зазначили в компанії.

Раніше українцям пояснили, чому в одних будинках постійно відключають світло, а в інших зовсім ні. А також навіщо в Україні щодня відключають світло.

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