Чому в одних будинках постійно відключають світло, а в інших зовсім ні - ДТЕК

В Україні тривають тимчасові відключення для стабілізації енергосистеми. Часто буває, що в одних будинках постійно відключають світло на понад чотири години, а в інших - зовсім ні.

У ДТЕК Київські регіональні електромережі пояснили, чому так відбувається.

Список відключення базується на загальній потужності, яку необхідно знизити. Для того, аби збалансувати енергосистему відключаються лінії, які видають певну потужність. Тому вони потрапляють в список можливого відключення.

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Під відключення можуть не потрапити об'єкти, що знаходяться на одній лінії з критичною інфраструктурою, зазначили в ДТЕК.

Відключення для кожного клієнта триває не більше, ніж 4 години. При цьому можлива невелика похибка у часі в межах 30-40 хв для перепідключення електропостачання між групами. Однак воно може повторитись протягом доби через 4 години, якщо "Укренерго" не відмінить застосування стабілізаційних відключень.

Нагадаємо, українців закликають мінімізувати користування електроенергією від 07:00 до 23:00 години.

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