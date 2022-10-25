Частина Хмельницького залишилася без світла: що сталося

У місті також зникло водопостачання.

У вівторок, 25 жовтня, частина Хмельницького залишилася без електроенергії. Сталося аварійне вимкнення через те, що зникла напруга із високовольтної лінії, що йде з області.

Про це повідомив міський голова Олександр Симчишин.

"В результат орієнтовно 60% споживачів у громаді, а також значна частина нашої області без електропостачання", - зауважив мер.

У місті об’єкти критичної інфраструктури та медична галузь продовжують свою роботу. Але через аварійне вимкнення електроенергії рух тролейбусів зупинено.

Ремонтні бригати вже праюють. Втім, протягом якого часу відновлять електропостачання, не повідомляється. За словами Симчишина, роботам заважають погодні умови.

Через аварійне відключення світла місто лишилося ще й без води. У КП "Хмельницькводоканал" повідомили, що вода з'явиться тільки після того, як з'явиться світло

Атака на на критичну інфраструктуру Хмельниччини

У суботу, 22 жовтня, армія РФ здійснила масовану ракетну атаку по енергетичних об’єктах в різних областях України. Зокрема, на Хмельниччині було відключено 672 тис. абонентів.

В ОВА повідомили про "прильоти" в Хмельницькому та Шепетівському районах. У результаті атак було відсутнє електропостачання у цих районах.

У самому Хмельницькому стався "приліт" в один із об’єктів критичної інфраструктури. Місто опинилося без електроенергії. Також зникло водопостачання.

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