Часть Хмельницкого осталась без света: что произошло

В городе также исчезло водоснабжение.

Во вторник, 25 октября, часть Хмельницкого осталась без электроэнергии. Произошло аварийное выключение из-за того, что исчезло напряжение с высоковольтной линии, идущей из области.

Об этом сообщил городской голова Александр Симчишин.

"В результате ориентировочно 60% потребителей в общине, а также значительная часть нашей области без электроснабжения", — отметил мэр.

В городе объекты критической инфраструктуры и медицинская ветвь продолжают свою работу. Но из-за аварийного отключения электроэнергии движение троллейбусов остановлено.

Ремонтные бригаты уже стирают. Впрочем, в течение какого времени возобновят электроснабжение, не сообщается. По словам Симчишина, работам мешают погодные условия.

Из-за аварийного отключения света город остался еще и без воды. В КП "Хмельницкводоканал" сообщили, что вода появится только после того, как появится свет

Атака на критическую инфраструктуру Хмельницкой области

В субботу, 22 октября, армия РФ совершила массированную ракетную атаку по энергетическим объектам в разных областях Украины. В частности, в Хмельницкой области было отключено 672 тыс. абонентов.

В ОВА сообщили о "прилетах" в Хмельницком и Шепетовском районах. В результате атак отсутствовало электроснабжение в этих районах.

В самом Хмельницком произошел "прилет" в один из объектов критической инфраструктуры. Город оказался без электроэнергии. Также исчезло водоснабжение.

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