В ОП допускают обмен Богуслаева на украинских военнопленных

Президента "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева, подозреваемого в государственной измене и коллаборационизме, могут обменять на украинских военнопленных.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в эфире канала "Настоящее время".

"Мы, если нужно, сделаем все для того, чтобы забрать реальных граждан Украины. Не вот этих фиктивных ряженых, скажем так – "красных директоров", а реальных граждан. Будем делать все, что угодно. И эти субъекты могут попасть тоже в обменный список", – рассказал он.

Подоляк напомнил, что таким способом уже был обмен экс-нардепа и кума Путина – Виктора Медведчука на более чем 200 украинских военных.

"Мы использовали субъект: получили все данные, все показания, отдали – занимайтесь там своим Медведчуком. Забрали вместо своих классных ребят. Я надеюсь, что мы и дальше будем использовать любую возможность, любых людей, особенно граждан России, для того, чтобы забрать своих пацанов", – сказал Михаил Подоляк.

Задержание Вячеслава Богуслаева: что известно

СБУ 22 октября 2022 задержала Богуслаева и начальника Департамента внешнеэкономической деятельности "Мотор Сичи". Двигатели компании обнаружили в сбитых российских вертолетах.

24 октября СБУ опубликовала аудиозаписи телефонных разговоров Вячеслава Богуслаева, подтверждающих его сотрудничество с Россией.

Сам Богуслаев на суде называл себя генеральным конструктором, задача которого состоит только в создании и модернизации вертолетов. На прямой вопрос о сотрудничестве со страной-агрессором он только пожал плечами.

24 октября 83-летний Вячеслав Богуслаев был заключен под стражу в зале суда.

Журналисты-расследователи "Схем" опубликовали доказательства наличия у Вячеслава Богуслаева русского гражданства.

Адвокат подтвердил, что у Богуслаева действительно есть российский паспорт.

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