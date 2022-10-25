США рассматривают возможность отправки в Украину систем ПВО HAWK — Reuters

США могут рассмотреть передачу Украине ПВО HAWK уже к концу этой недели. Однако пока неизвестно, о каком количестве систем идет речь.

США рассматривают возможность отправки систем противовоздушной обороны HAWK в Украину, чтобы "помочь ей защититься от атак российских беспилотников и крылатых ракет".

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников.

Отмечается, что ракеты-перехватчики HAWK будут модернизировать ракетные системы Stinger — системы противовоздушной обороны меньшей дальности, которые США уже отправили, чтобы подавить вторжение России.

Пока неизвестно, сколько систем и ракет HAWK Соединенные Штаты могут предоставить Украине. Издание пишет, что США, вероятно, сначала пришлют в Украину ракеты-перехватчики для этих систем, поскольку пока неизвестно, сколько американских пусковых установок находятся в хорошем состоянии, ведь эти системы сохранялись десятилетиями.

Известно, что такое предложение может быть рассмотрено уже к концу этой недели. По словам одного из американских чиновников, сумма помощи, вероятно, будет вдвое меньше последних пакетов помощи от США, стоимость которых была около 700 миллионов долларов.

Системы ПВО для Украины

По итогам шестого заседания в формате "Рамштайн" 12 октября министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Соединенные Штаты предоставят Украине системы ПВО настолько быстро, насколько это физически возможно.

Днем ранее, 11 октября, Украина получила от Германии первую систему ПВО IRIS-T. Комплекс противовоздушной обороны IRIS-T производства Германии показал себя с очень хорошей стороны во время последних ракетных обстрелов и атак дронами.

В свою очередь, Британия заявила о передаче Украине зенитных ракет AMRAAM для комплексов ПВО NASAMS.

Испания также планирует предоставить Украине четыре системы ПВО Hawk, а Франция планирует передать Украине 8 комплексов ПВО NASAMS.

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