США розглядають можливість відправлення до України систем ППО HAWK — Reuters

США можуть розглянути передавання Україні ППО HAWK вже до кінця цього тижня. Проте наразі невідомо, про яку кількість систем йдеться.

США розглядають можливість відправлення систем протиповітряної оборони HAWK до України, щоб "допомогти їй захиститися від атак російських безпілотників і крилатих ракет".

Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на американських чиновників.

Зазначається, що ракети-перехоплювачі HAWK будуть модернізацією ракетних систем Stinger — систем протиповітряної оборони меншої дальності, які США вже відправили, щоб придушити вторгнення Росії.

Наразі не відомо, скільки систем і ракет HAWK Сполучені Штати можуть надати Україні. Видання пише, що США, ймовірно, спочатку надішлють до України ракети-перехоплювачі для цих систем, оскільки поки невідомо, скільки американських пускових установок є в хорошому стані, адже ці системи зберігалися десятиліттями.

Відомо, що таку пропозицію можуть розглянути вже до кінця цього тижня. За словами одного з американських чиновників, сума допомоги, ймовірно, буде вдвічі меншою від останніх пакетів допомоги від США, вартість яких була близько 700 мільйонів доларів.

Системи ППО для України

За підсумками шостого засідання у форматі "Рамштайн" 12 жовтня міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Сполучені Штати нададуть Україні системи ППО настільки швидко, наскільки це фізично можливо.

Днем раніше, 11 жовтня, Україна отримала від Німеччини систему ППО IRIS-T. Перший комплекс протиповітряної оборони IRIS-T виробництва Німеччини показав себе з надзвичайно гарної сторони під час останніх ракетних обстрілів та атак дронами.

Своєю чергою, Британія заявила про передавання Україні зенітних ракет AMRAAM для комплексів ППО NASAMS.

Іспанія також планує надати Україні чотири системи ППО Hawk, а Франція планує передати Україні 8 комплексів ППО NASAMS.

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