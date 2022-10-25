У Норвегії покарали росіян за фотографування військових об’єктів: подробиці справи

Росіянам було пред'явлено звинувачення у незаконному фотографуванні.
У Норвегії заарештували росіян, які незаконно фотографували військові об’єкти.
Про це повідомляє NRK з посиланням на поліцію.
За даними поліції, інцидент стався цими вихідними у районі Нордланд в Б’єрквіку. Двоє обвинувачених – чоловік і жінка віком 30 років.
Автомобіль з російською реєстрацією виявили абсолютно випадково під час контролю дорожнього руху. В автомобілі виявили фотообладнання, яке вилучили та зараз проведуть експертизу.
Росіянам було пред'явлено звинувачення у незаконному фотографуванні, і 24 жовтня вони взяті під варту.
"Їх звинувачують у незаконній фотозйомці, і сьогодні їх відправили під варту до районного суду Сальтен і Лофотен", - кажуть поліцейські.
До слова, останні часом у Норвегії побільшало випадків із затримання росіян щодо незаконного поводження зі зброєю чи технікою. Так, 13 жовтня повідомлялося, що у норвезькому місті Стурскуг в прикордонному районі Фіннмарк під час митного огляду у багажі 50-річного громадянина Росії було виявлено два безпілотники та кілька електронних носіїв запису.
Нагадаємо, на початку жовтня російський дизель-електричний підводний човен "Новоросійськ" та буксир "Сергій Балк" з’явилися біля берегів Франції. Для супроводу суден РФ французькі військово-морські сили застосували багатоцільовий фрегат Normandie і вертоліт Caiman.
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