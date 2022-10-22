Ла Ліга онлайн: розклад і результати матчів 11-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

"Реал" прийматиме "Севілью", а "Барселона" зіграє проти "Атлетика" Більбао.
Від 22-го до 24 жовтня відбудуться матчі одинадцятого туру іспанської Ла Ліги сезону-2022/23.
Мадридський "Реал", за який виступає український голкіпер Андрій Лунін, 22 жовтня прийматиме "Севілью".
Наступного дня "Барселона" на своєму полі зіграє проти "Атлетика" Більбао.
- Після десяти турів у Чемпіонаті Іспанії одноосібно лідирує мадридський "Реал", який набрав 28 очок. На другому місці - "Барселона" (25). Далі розташувалися "Реал Сосьєдад" (22), "Атлетіко" (20) і "Бетіс" (20).
- Поєдинки 12-го туру Ла Ліги відбудуться 28 - 31 жовтня.
- Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.
- Новачками цього сезону стали "Альмерія", "Жирона" та "Вальядолід".
|ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР
|Субота, 22 жовтня
|15:00
|РАЙО ВАЛЬЄКАНО
|_:_
|КАДІС
|17:15
|ВАЛЬЯДОЛІД
|_:_
|РЕАЛ СОСЬЄДАД
|19:30
|ВАЛЕНСІЯ
|_:_
|МАЛЬОРКА
|22:00
|РЕАЛ МАДРИД
|_:_
|СЕВІЛЬЯ
|Неділя, 23 жовтня
|15:00
|ЕСПАНЬЙОЛ
|_:_
|ЕЛЬЧЕ
|17:15
|БЕТІС
|_:_
|АТЛЕТІКО
|19:30
|ВІЛЬЯРРЕАЛ
|_:_
|АЛЬМЕРІЯ
|19:30
|ЖИРОНА
|_:_
|ОСАСУНА
|22:00
|БАРСЕЛОНА
|_:_
|АТЛЕТИК
|Понеділок, 24 жовтня
|22:00
|СЕЛЬТА
|_:_
|ХЕТАФЕ
Таблиця Ла Ліги після 10 туру
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