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Ла Ліга онлайн: розклад і результати матчів 11-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

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Ла Ліга онлайн: розклад і результати матчів 11-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

Фото: Associated Press

"Реал" прийматиме "Севілью", а "Барселона" зіграє проти "Атлетика" Більбао.

Від 22-го до 24 жовтня відбудуться матчі одинадцятого туру іспанської Ла Ліги сезону-2022/23.

Мадридський "Реал", за який виступає український голкіпер Андрій Лунін, 22 жовтня прийматиме "Севілью".

Наступного дня "Барселона" на своєму полі зіграє проти "Атлетика" Більбао.

  • Після десяти турів у Чемпіонаті Іспанії одноосібно лідирує мадридський "Реал", який набрав 28 очок. На другому місці - "Барселона" (25). Далі розташувалися "Реал Сосьєдад" (22), "Атлетіко" (20) і "Бетіс" (20).
  • Поєдинки 12-го туру Ла Ліги відбудуться 28 - 31 жовтня.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.
  • Новачками цього сезону стали "Альмерія", "Жирона" та "Вальядолід".
ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР
Субота, 22 жовтня
15:00 РАЙО ВАЛЬЄКАНО   _:_   КАДІС
17:15 ВАЛЬЯДОЛІД   _:_   РЕАЛ СОСЬЄДАД
19:30 ВАЛЕНСІЯ   _:_   МАЛЬОРКА
22:00 РЕАЛ МАДРИД   _:_   СЕВІЛЬЯ
Неділя, 23 жовтня
15:00 ЕСПАНЬЙОЛ   _:_   ЕЛЬЧЕ
17:15 БЕТІС   _:_   АТЛЕТІКО
19:30 ВІЛЬЯРРЕАЛ   _:_   АЛЬМЕРІЯ
19:30 ЖИРОНА   _:_   ОСАСУНА
22:00 БАРСЕЛОНА   _:_   АТЛЕТИК
Понеділок, 24 жовтня
22:00 СЕЛЬТА   _:_   ХЕТАФЕ

Таблиця Ла Ліги після 10 туру

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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