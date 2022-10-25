McDonald’s відкрив ще п'ять закладів у Києві та відновлює роботу в Тернополі та Борисполі

У Тернополі та Борисполі одразу будуть доступні всі способи замовлення.

McDonald’s 25 жовтня відкрив ще п'ять закладів у Києві та відновив роботу в Тернополі та Борисполі.

Про це 25 жовтня повідомили у персслужбі мережі.

Так, у м. Тернопіль заклад відкрив свої двері на вул. Гетьмана І.Мазепи, 30, у м. Бориспіль на вул. Київський Шлях, 67.

У м. Києві починають працювати ще п’ять закладів: на вул. Б. Хмельницького, 40/25, вул. Берковецькій, 6-д, просп. Правди, 47, вул. Миколи Лаврухіна, 4а та пл. Вокзальній, 2.

"Задля зручності споживачів в закладах доступні всі способи замовлення: гості зможуть завітати в ресторани McDonald’s аби скуштувати улюблені страви залі ресторану, скористатися експресвікнами чи заїхати на МакДрайв. Також страви McDonald’s можна буде замовити через послугу доставки, щоб уникнути скупчень чи черг при відкритті", - йдеться у повідомленні.

Таким чином, станом на 25 жовтня у столиці вже працює 32 заклади McDonald's.

Варто зазначити, що 18 жовтня стало відомо, що мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's відкрила чотири заклади у Львові.

Нагадаємо, 24 лютого, початку повномасштабного вторгнення Росії до України, McDonald's повністю призупинив роботу своїх ресторанів в Україні. У серпні стало відомо, що McDonald's відновлює роботу в Україні, але не всюди.

Рішення ухвалили після тривалих консультацій і обговорень з українськими посадовцями, постачальниками та фахівцями з безпеки, а також з огляду на прохання співробітників повернутися до роботи.

У Києві мережа закладів швидкого харчування McDonald’s відновила роботу 20 вересня.

Дізнатися про відкриття, графік роботи та перелік відкритих ресторанів можна на офіційному сайті McDonald’s в Україні та в мобільному застосунку McDonald’s.

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