Росіяни ракетами С-300 атакували Харківщину: що відомо

Протягом минулої доби, 24 жовтня, армія Російської Федерації обстріляли міста Куп'янськ та Вовчанськ, а також населені пункти Куп'янського, Чугуївського, Харківського, Богодухівського та Ізюмського районів. Зокрема. ворог атакував Харківщину ракетами С-300.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

В Куп'янську внаслідок ракетного удару пошкоджено адміністративну будівлю. У Дворічанській громаді пошкоджено житловий будинок. На місці "прильоту" сталася пожежа. Обйшлося без постраждалих.

Внаслідок російських атак є потерпілі. У Золочівській громаді Богодухівського району з пораненням госпіталізувалм 36-річного тракториста. В Куп'янському районі шпиталізували трьох людей, що отримали поранення напередодні.

За словами голови ОВА, триває розмінування звільнених від окупантів територій. За добу піротехнічними підрозділами ДСНС знешкоджено 455 вибухонебезпечних предметів.

Як повідомлялося у зведенні Генштабу, РФ намагається наступати на Бахмутському та Авдіївському напрямках. ЗСУ відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Бахмут, Білогорівка, Верхньокам’янське, Іванград, Кліщіївка, Спірне, Соледар, Мар’їнка і Невельське Донецької області.

Читайте також: