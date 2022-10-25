Россияне ракетами С-300 атаковали Харьковщину: что известно

Продолжается разминирование освобожденных от оккупантов территорий.
За прошедшие сутки, 24 октября, армия Российской Федерации обстреляли города Купянск и Волчанск, а также населенные пункты Купянского, Чугуевского, Харьковского, Богодуховского и Изюмского районов. В частности. враг атаковал Харьковщину ракетами С-300
Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.
В Купянске в результате ракетного удара повреждено административное здание. В Дворичанской общине поврежден жилой дом. На месте "прилета" произошел пожар. Обошлось без пострадавших.
В результате российских атак есть пострадавшие. В Золочевской общине Богодуховского района с ранением госпитализировали 36-летнего тракториста. В Купянском районе госпитализировали трех человек, получивших ранения накануне.
По словам главы ОВА, продолжается разминирование освобожденных от оккупантов территорий. За сутки пиротехническими подразделениями ГСЧС обезврежено 455 взрывоопасных предметов.
Как сообщалось в сводке Генштаба, РФ пытается наступать на Бахмутском и Авдеевском направлениях. ВСУ отразили атаки кафиров в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Бахмут, Белогоровка, Верхнекаменское, Иванград, Клищиевка, Спорное, Соледар, Марьинка и Невельское Донецкой области.
Читайте также:
- Россия может взять паузу и перегруппироваться: в США рассказали, как будет развиваться война дальше
- Массированные удары по объектам энергетики: Витренко назвал предстоящую зиму "худшей в истории"
- ВСУ уничтожили российский "Зоопарк", сбили вертолеты "Аллигатор" и поразили районы сосредоточения живой силы