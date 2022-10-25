РФ пытается наступать на Бахмутском и Авдеевском направлениях: сводка Генштаба ВСУ

Российская армия пытается удержать временно захваченные территории, улучшить тактическое положение и сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях. Продолжает вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины 25 октября.

За минувшие сутки, 24 октября, Силы обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Бахмут, Белогоровка, Верхнекаменское, Иванград, Клищиевка, Спирное, Соледар, Марьинка и Невельское Донецкой области.

РФ обстреливает позиции украинских войск вдоль линии столкновения и ведет воздушную разведку. За минувшие сутки противник нанес ракетные и авиационные удары по инфраструктуре и жилищам гражданского населения. Оккупанты нанесли три ракетных и 12 авиационных ударов, совершили более 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Вражеские удары получили объекты гражданской инфраструктуры населенных пунктов Угледар и Нескучное Донецкой области, Новая Каменка Херсонской области и Николаев.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов по объектам критической инфраструктуры с территории Беларуси, в том числе с задействованием ударных иранских БПЛА.

В других направлениях враг осуществлял обстрелы:

На Северском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Сеньковка Черниговской области и Рожковичи, Сосновка и Большая Писаревка Сумской области.

– из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Сеньковка Черниговской области и Рожковичи, Сосновка и Большая Писаревка Сумской области. на Слобожанском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Ветеринарное, Ольховатка, Волчанск, Двуречная, Каменка, Красное, Старица, Стрелка, Домашнее и Чугуновка Харьковской области;

– из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Ветеринарное, Ольховатка, Волчанск, Двуречная, Каменка, Красное, Старица, Стрелка, Домашнее и Чугуновка Харьковской области; на Купянском и Лиманском направлениях – по танкам и артиллерии, в районах населенных пунктов Кисловка Харьковской области, Невское и Стельмаховка Луганской области, Берестово, Заречное, Терны, Торское и Ямполевка Донецкой области;

– по танкам и артиллерии, в районах населенных пунктов Кисловка Харьковской области, Невское и Стельмаховка Луганской области, Берестово, Заречное, Терны, Торское и Ямполевка Донецкой области; на Бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмутское, Бахмут, Белогоровка, Веселое, Иванград, Курдюмовка, Майорск, Опросное, Соледар и Яковлевка Донецкой области;

– из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмутское, Бахмут, Белогоровка, Веселое, Иванград, Курдюмовка, Майорск, Опросное, Соледар и Яковлевка Донецкой области; на Авдеевском направлении – из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Водяное, Красногоровка, Марьинка и Первомайское;

– из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Водяное, Красногоровка, Марьинка и Первомайское; на Новопавловском и Запорожском направлениях – по танкам, минометам, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Времовка, Угледар, Нескучное, Новоселка, Павловка Донецкой области и Зеленый Гай, Новоандреевка, Ольговское, Степное, Красное и Щербаки.

– по танкам, минометам, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Времовка, Угледар, Нескучное, Новоселка, Павловка Донецкой области и Зеленый Гай, Новоандреевка, Ольговское, Степное, Красное и Щербаки. На Южнобужском направлении потерпели огневое поражение районы более 20 населенных пунктов. Среди них – Белогорка, Давидов Брид, Мирное, Сухой Пруд и Терновые Поды.

Напомним, Вооруженные силы Украины вытеснили оккупантов из четырех населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях: Кармазиновка, Мясожаровка, Невское и Новосадово. Нашим войскам это удалось благодаря успешным действиям.

Восемь месяцев полномасштабной войны: Украина ломает "вторую армию мира" - Зеленский

Читайте также: