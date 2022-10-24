ВСУ получат мощные комплексы беспилотников PUMA-LE: что о них известно

ВСУ получат 11 комплексов БПЛА PUMA-LE стоимостью более 540 млн. гривен. Что о них известно – читайте в материале ТСН.ua.

Об их приобретении 24 октября 2022 сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Закупка состоится через проект "Армия дронов", который собирается донать на платформе UNITED24.

Что известно о БПЛА PUMA-LE

Как указано на сайте производителя AeroVironment, PUMA-LE – это сверхлегкий беспилотный аппарат, который можно запускать вручную или из катапульты. Приставка "LE" означает "long endurance", что переводится как "длительная выносливость". Этот беспилотник вдвое превосходит обычный дрон собственного класса по выносливости (к примеру, PUMA AE работает всего лишь 2.5 часов с Mantis i45). Для миссии устройство размещается в двух чемоданах. БПЛА оснащена антенной слежения дального действия. То есть, его можно использовать не только для полетов над сушей, но и над морскими водами.

Конструкция также имеет дополнительный отсек, где можно размещать полезную нагрузку (вес не выше 1,5 кг). Для проведения дневных и ночных операций операторы ударного дрона могут переключаться между Mantis i45 и опциональным Mantis i45 N. Обычная и тепловизионная камеры имеют шестикратный зум. Поэтому противника можно обнаруживать днем или ночью, в любую погоду.

Стоит добавить, что совместимые компоненты LRU с поддержкой plug-and-play можно также использовать с другими БПЛА PUMA AE.

PUMA-LE может преодолеть расстояние 60 км, подниматься на высоту до 3 км и находиться около 6 часов.

PUMA-LE: основные характеристики

диапазон работы – 20 км (с LRTA 60 км);

– 20 км (с LRTA 60 км); размеры – размах крыла 4,6 м, длина 2,2 м;

– размах крыла 4,6 м, длина 2,2 м; вес – 10,7 кг (с Mantis i45), 12,2 кг (максимальный вес брутто взлетный);

– 10,7 кг (с Mantis i45), 12,2 кг (максимальный вес брутто взлетный); выносливость – 5,5 часов (с Mantis i45/i45 N), 6,5 часов (с использованием дополнительной батареи Puma Smart 2500);

– 5,5 часов (с Mantis i45/i45 N), 6,5 часов (с использованием дополнительной батареи Puma Smart 2500); общая грузоподъемность – 2,5 кг.

В настоящее время беспилотники PUMA-LE находятся на вооружении в 18 странах мира. В частности, их можно найти в Великобритании, США, Франции и Германии. Кстати, производитель этих аппаратов – один из лидеров рынка. Нашим военным он известен благодаря дронам Switchblade, которые они давно используются на фронте.

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