ЗСУ отримають потужні комплекси безпілотників PUMA-LE: що про них відомо

ЗСУ отримають 11 комплексів БПЛА PUMA-LE вартістю понад 540 млн гривень. Що про них відомо - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Про їх придбання 24 жовтня 2022 року повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Закупівля відбудеться через проєкт "Армія дронів", який збирає донати на платформі UNITED24.

Що відомо про БПЛА PUMA-LE

Як зазначено на сайті виробника AeroVironment, PUMA-LE - це надлегкий безпілотний апарат, який можна запускати вручну або з катапульти. Приставка "LE" означає "long endurance", що перекладається як "довга витривалість". Цей безпілотник вдвічі перевершує типовий дрон свого класу по витривалості (до прикладу, PUMA AE працює всього лише 2.5 годин з Mantis i45). Для місії пристрій розміщується у двох валізах. БПЛА оснащено антеною стеження дальної дії. Тобто його можна використовувати не лише для польотів над сушею, а й над морськими водами.

Конструкція також має додатковий відсік, де можна розміщувати корисне навантаження (вага не вище 1,5 кг). Для проведення денних та нічних операцій оператори ударного дрона можуть перемикатися між Mantis i45 та опціональним Mantis i45 N. Звичайна та тепловізійна камери мають шестикратний зум. Тому противника можна виявляти вдень чи вночі, за будь-якої погоди.

Варто додати, що сумісні компоненти LRU з plug-and-play підтримкою можна також використовувати з іншими БПЛА PUMA AE.

PUMA-LE може подолати відстань 60 км, підійматися на висоту до 3 км та перебувати у повітрі близько 6 годин.

PUMA-LE: основні характеристики

діапазон роботи - 20 км (з LRTA 60 км);

- 20 км (з LRTA 60 км); розміри - розмах крила 4,6 м, довжина 2,2 м;

- розмах крила 4,6 м, довжина 2,2 м; вага - 10,7 кг (з Mantis i45), 12,2 кг (максимальна вага брутто злітна);

- 10,7 кг (з Mantis i45), 12,2 кг (максимальна вага брутто злітна); витривалість - 5,5 годин (з Mantis i45/i45 N), 6,5 годин (з використанням додаткової батареї Puma Smart 2500);

- 5,5 годин (з Mantis i45/i45 N), 6,5 годин (з використанням додаткової батареї Puma Smart 2500); загальна вантажопідйомність - 2,5 кг.

Нині безпілотники PUMA-LE є на озброєнні у 18 країн світу. Зокрема, їх можна знайти у Великій Британії, США, Франції та Німеччині. До речі, виробник цих апаратів - один з лідерів ринку. Нашим військовим він відомий завдяки дронам Switchblade, які вони давно використовуються на фронті.

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