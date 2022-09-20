Доставка поштою, "танки" біля закладів: як українці реагують на відновлення роботи McDonald’s

Через це у столиці різко збільшилась кількість замовлень, а кур'єрів вже через 20 хвилин після відновлення роботи McDonald’s не було.

ТСН.ua зібрав реакцію українців на відновлення роботи мережі закладів швидкого харчування.

У мережі жартують, що після відновлення роботи McDonald’s у Києві саме кур'єри почнуть заробляти найбільше коштів. Також українці публікують жарти, де танк їде по замовлення.

Фото: Фото з соціальних мереж

Фото: із соцмереж

Фото: із соцмереж

Фото: Фото з соціальних мереж

Навіть на сервісі купівлі/продажу OLX можна знайти кілька оголошень про доставку їжі з McDonald’s.

Фото: Фото з соціальних мереж

Українці готові доставляти фастфуд також і Новою поштою. У середньому ціна на доставку з Лівого берега становить 200 грн. За кожен додатковий кілометр від закладу до вашого дому доведеться доплатити 18 грн.

Фото: із соцмереж

Крім того кияни почали жартувати з того, що мережа McDonald’s відкрилась саме на Лівому березі Києва.

Фото: Фото з соціальних мереж

Фото: із соцмереж

Фото: Фото з соціальних мереж

Фото: Фото з соціальних мереж

Відреагували на відновлення роботи мережі швидкого харчування також і у державних компаніях, опублікувавши жартівливі меми.

Нагадаємо, у мережі “Вкусно и точка”, яка намагається замінити ресторани McDonald's, що покинули ринок РФ, зникла з асортименту картопля фрі та картопля по-селянськи.

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