Категорія
Ексклюзив ТСН
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Доставка поштою, "танки" біля закладів: як українці реагують на відновлення роботи McDonald’s

Дата публікації
Перегляди
2307
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Доставка поштою, "танки" біля закладів: як українці реагують на відновлення роботи McDonald’s

Фото: УНІАН

У Києві у вівторок, 20 вересня, відновила роботу мережа закладів швидкого харчування McDonald’s.

Через це у столиці різко збільшилась кількість замовлень, а кур'єрів вже через 20 хвилин після відновлення роботи McDonald’s не було. 

ТСН.ua зібрав реакцію українців на відновлення роботи мережі закладів швидкого харчування. 

У мережі жартують, що після відновлення роботи McDonald’s у Києві саме кур'єри почнуть заробляти найбільше коштів. Також українці публікують жарти, де танк їде по замовлення. 

© Фото з соціальних мереж
Фото: Фото з соціальних мереж
© із соцмереж
Фото: із соцмереж
© із соцмереж
Фото: із соцмереж
© Фото з соціальних мереж
Фото: Фото з соціальних мереж

Навіть на сервісі купівлі/продажу OLX можна знайти кілька оголошень про доставку їжі з McDonald’s.

© Фото з соціальних мереж
Фото: Фото з соціальних мереж

Українці готові доставляти фастфуд також і Новою поштою. У середньому ціна на доставку з Лівого берега становить 200 грн. За кожен додатковий кілометр від закладу до вашого дому доведеться доплатити 18 грн.

© із соцмереж
Фото: із соцмереж

Крім того кияни почали жартувати з того, що мережа McDonald’s відкрилась саме на Лівому березі Києва. 

© Фото з соціальних мереж
Фото: Фото з соціальних мереж
© із соцмереж
Фото: із соцмереж
© Фото з соціальних мереж
Фото: Фото з соціальних мереж
© Фото з соціальних мереж
Фото: Фото з соціальних мереж

Відреагували на відновлення роботи мережі швидкого харчування також і у державних компаніях, опублікувавши жартівливі меми. 

Нагадаємо, у мережі “Вкусно и точка”, яка намагається замінити ресторани McDonald's, що покинули ринок РФ, зникла з асортименту картопля фрі та картопля по-селянськи.

Читайте також:

Довгоочікуване відкриття: McDonald's відкрив перші три ресторани у Києві

Довгоочікуване відкриття: McDonald's відкрив перші три ресторани у Києві

Повʼязані теми:

Наступна публікація