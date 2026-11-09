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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
131
Час на прочитання
2 хв

Астрологічний прогноз на 9 листопада

Плануючи свій день, ми дедалі частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, не порадять нічого поганого.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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«Золотий лебідь»

«Золотий лебідь» / © Credits

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На яку частину тіла слід звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого категорично не можна робити? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Ця місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: слід завершувати розпочаті раніше справи та підбивати підсумки, що допоможе виявити припущені помилки.

Символ дня: Золотий лебідь.

Стихія дня: дерево.

Щасливе число дня: 3.

Щасливий колір дня: коричневий, каштановий.

Щасливі камені дня: турмалін, білий корал.

За яку частину тіла відповідає: гіпофіз.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, є короткотривалими й не мають серйозних наслідків, але це не означає, що їх не потрібно лікувати.

Раціон на день: м’ясо може викликати алергічну реакцію, тому його слід замінити кашами та овочами — свіжими або тушкованими, але не смаженими.

Стрижка дня: стрижка, зроблена цього дня, допоможе позбутися накопиченого негативу.

Магія та містика дня: можна виготовляти обереги, що захищають дім та сімейне вогнище.

Сни дня: сни цієї ночі збуваються лише в тому разі, якщо вони будуть радісними та щасливими, тож на похмурі сюжети можна не звертати уваги.

Табу дня: не варто офіційно оформлювати стосунки з коханою людиною.

Цитата дня: «Дивина є необхідним інгредієнтом краси» (Шарль Бодлер).

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