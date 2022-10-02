Біля берегів Франції помітили російський підводний човен: фото

На появу російської субмарини у Біскайській затоці відреагували французьке військово-морські сили.

Російський дизель-електричний підводний човен "Новоросійськ" та буксир "Сергій Балк" з’явилися біля берегів Франції. Для супроводу суден РФ французькі військово-морські сили застосували багатоцільовий фрегат Normandie і вертоліт Caiman.

Про це повідомили в суботу, 1 жовтня, у Twitter ВМС Франції.

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Інцидент трапився ще 29 вересня, але повідомлення про нього з’явилося щойно тепер. Його подробиці не наводяться, як і курс прямування російських суден.

“У тісній співпраці з нашими європейськими партнерами супроводжували російський підводний човен “Новоросійськ” і російський буксир “Сергій Балк” у Біскайській затоці, - йдеться у повідомленні.

#Opération | 29.09 : la #FREMM Normandie et son hélicoptère #Caïman Marine, en collaboration étroite avec nos partenaires européens, ont accompagné le sous-marin russe Novorossiysk et le remorqueur russe Sergey Balk dans le golfe de Gascogne. pic.twitter.com/SiSpQYOuNv — Préfecture maritime et commandement en chef ATLANT (@premar_ceclant) October 1, 2022

Нагадаємо, раніше представники європейської служби безпеки спостерігали допоміжні кораблі ВМС Росії поблизу витоків у трубопроводах Nord Stream, які, ймовірно, були спричинені підводними вибухами.

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