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Біля берегів Франції помітили російський підводний човен: фото

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На появу російської субмарини у Біскайській затоці відреагували французьке військово-морські сили.

Російський дизель-електричний підводний човен "Новоросійськ" та буксир "Сергій Балк" з’явилися біля берегів Франції. Для супроводу суден РФ французькі військово-морські сили застосували багатоцільовий фрегат Normandie і вертоліт Caiman. 

Про це повідомили в суботу, 1 жовтня, у Twitter ВМС Франції.

Інцидент трапився ще 29 вересня, але повідомлення про нього з’явилося щойно тепер. Його подробиці не наводяться, як і курс прямування російських суден.

“У тісній співпраці з нашими європейськими партнерами супроводжували російський підводний човен “Новоросійськ” і російський буксир “Сергій Балк” у Біскайській затоці, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше представники європейської служби безпеки спостерігали допоміжні кораблі ВМС Росії поблизу витоків у трубопроводах Nord Stream, які, ймовірно, були спричинені підводними вибухами.

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