До Маріуполя прибуло російське судно, щоб викрасти метал

До Маріуполя прибуло російське судно, щоб викрасти метал

До Маріупольського порту 4 червня зайшло вже друге судно з російським прапором, на яке загарбники завантажать викрадений у місті металопрокат.

Це мародерство Росії в дії.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Мережі.

"Маріуполь. Мародрество росії в дії. Просто зараз в акваторію Маріупольского порту зайшло друге судно під прапором росії і швартується під погрузку металопрокату. Апетит приходить під час їжі. Мародери…" – йдеться в дописі.

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Нагадаємо, 2 червня Андрющенко поінформував, що а Маріуполі пришвартовано дуже багато російських кораблів, які вивозять продукцію з міста до Ростова-на-Дону. Зокрема, викрадають метал та зерно.

Окрім того, російські окупанти викрадають у Маріуполі тролейбуси та вивозять їх до Донецька.

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