В Мариуполь прибыло российское судно, чтобы похитить металл

В Мариупольский порт 4 июня зашло уже второе судно с российским флагом, на которое захватчики загрузят похищенный в городе металлопрокат.
Это мародерство России в действии.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Сети.
"Мариуполь. Мародрество россии в действии. Прямо сейчас в акваторию Мариупольского порта зашло второе судно под флагом россии и швартуется под погрузку металлопроката. Аппетит приходит во время еды. Мародеры…" – говорится в сообщении.
Напомним, 2 июня Андрющенко проинформировал, что в Мариуполе пришвартовано очень много российских кораблей, которые вывозят продукцию из города в Ростов-на-Дону. В частности, похищают металл и зерно.
Кроме того, российские оккупанты похищают в Мариуполе троллейбусы и вывозят их в Донецк.
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