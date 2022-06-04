Категория
Война
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Мариуполь прибыло российское судно, чтобы похитить металл

Дата публикации
Просмотры
247
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Мариуполь прибыло российское судно, чтобы похитить металл

Фото: Getty Images

В Мариупольский порт 4 июня зашло уже второе судно с российским флагом, на которое захватчики загрузят похищенный в городе металлопрокат.

Это мародерство России в действии.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Сети.

"Мариуполь. Мародрество россии в действии. Прямо сейчас в акваторию Мариупольского порта зашло второе судно под флагом россии и швартуется под погрузку металлопроката. Аппетит приходит во время еды. Мародеры…" – говорится в сообщении.

Напомним, 2 июня Андрющенко проинформировал, что в Мариуполе пришвартовано очень много российских кораблей, которые вывозят продукцию из города в Ростов-на-Дону. В частности, похищают металл и зерно.

Кроме того, российские оккупанты похищают в Мариуполе троллейбусы и вывозят их в Донецк.

Помогал с укрытием 6 тысяч человек в Мариуполе, открыл убежище в Днепре. История Евгения Тузова

Помогал с укрытием 6 тысяч человек в Мариуполе, открыл убежище в Днепре. История Евгения Тузова

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Следующая публикация