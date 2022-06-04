В Мариуполь прибыло российское судно, чтобы похитить металл

В Мариуполь прибыло российское судно, чтобы похитить металл

В Мариупольский порт 4 июня зашло уже второе судно с российским флагом, на которое захватчики загрузят похищенный в городе металлопрокат.

Это мародерство России в действии.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Сети.

"Мариуполь. Мародрество россии в действии. Прямо сейчас в акваторию Мариупольского порта зашло второе судно под флагом россии и швартуется под погрузку металлопроката. Аппетит приходит во время еды. Мародеры…" – говорится в сообщении.

Также читайте В Мариуполе начали сносить остатки домов: вместе с обломками на свалку могут вывозить трупы

Напомним, 2 июня Андрющенко проинформировал, что в Мариуполе пришвартовано очень много российских кораблей, которые вывозят продукцию из города в Ростов-на-Дону. В частности, похищают металл и зерно.

Кроме того, российские оккупанты похищают в Мариуполе троллейбусы и вывозят их в Донецк.

Помогал с укрытием 6 тысяч человек в Мариуполе, открыл убежище в Днепре. История Евгения Тузова

Читайте также: