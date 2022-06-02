Россия разворовывает Мариуполь: Андрющенко сообщил о грабеже государственного масштаба

Что именно сейчас разворовывают россияне?

Очень много кораблей пришвартовано в Мариуполе. Оккупанты вывозят продукцию в Ростов-на-Дону.

О том, что сейчас разворовывают оккупанты, рассказал советник мэра Петр Андрющенко в эфире марафона FreeДОМ.

"Они собираются и дальше вывозить металлопрокат — сталь всех видов, которая до сих пор хранится в порту. Первая партия уже пошла на судне ПМ-3 в сторону Ростова-на-Дону. 2,5 тысячи тонн уже вывезли и сегодня-завтра ожидается второй этап", – сообщил Андрющенко.

По его словам, пока от глобального хищения порт Мариуполя спасает то, что акватория порта – глубоководная часть, ведущая в канал, до сих пор заблокирована украинскими судами.

"Плюс отсутствие электричества, там работает один кран, который осуществляет погрузку, поэтому так медленно – несколько суток грузят металл", — отметил советник.

В первую очередь, кафиры собираются вывезти металл.

Также в порту хранилось около 3,5 тысяч тонн зерна. Они попытались его скачать, но что-то пошло не так – возник пожар.

"Они залили зерно. Поэтому к вывозу оно не готово. Мы думаем, что в дальнейшем порт им будет являться основной перевалочной базой для вывоза того, что будет вырезано и украдено в городе", — добавил советник.

Напомним, в акватории Азовского моря мариупольцы фиксируют начало морю рыбы. Андрющенко сообщает, что так явления присущи Азову в период аномальной жары в июле. Впрочем, в этом году начались рано.

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