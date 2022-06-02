Росія розкрадає Маріуполь: Андрющенко повідомив про грабіж державного масштабу

Що саме зараз розкрадають росіяни?
Дуже багато кораблів пришвартовано у Маріуполі. Окупанти вивозять продукцію до Ростова-на-Дону.
Про те, що саме зараз розкрадають росіяни, розповів радник мера Петро Андрющенко в ефірі марафону “FreeДОМ”.
"Вони збираються й надалі вивозити металопрокат - сталь усіх видів, яка досі зберігається в порту. Перша партія вже пішла на судні ПМ-3 у бік Ростова-на-Дону. 2,5 тисячі тонн вже вивезли і сьогодні-завтра очікується другий етап", - повідомив Андрющенко.
За його словами, поки від глобального розкрадання порт Маріуполя рятує те, що акваторія порту - глибоководна частина, яка веде в канал, досі заблокована українськими суднами.
"Плюс відсутність електрики, там працює один кран, який здійснює навантаження, тому так повільно – кілька діб вантажать метал", - зазначив радник.
Насамперед, окупанти збираються вивезти метал.
Також у порту зберігалося близько 3,5 тисячі тонн зерна. Вони спробували його завантажити, але щось пішло не так - виникла пожежа.
"Вони залили зерно. Тож до вивезення воно не готове. Ми гадаємо, що надалі порт їм буде основною перевалковою базою для вивезення того, що буде вирізано та вкрадено у місті", - додав радник.
Нагадаємо, в акваторії Азовського моря маріупольці фіксують початок мору риби. Андрющенко повідомляє, що так явища притаманні Азову в період аномальної спеки в липні. Втім, цього року почалися рано.
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