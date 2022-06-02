Шмигаль розповів, коли в Україні запрацює розмитнення авто через "Дію"

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що найближчим часом буде впроваджено полегшену процедуру швидкого розмитнення автомобілів через "Дію".

Шмигаль зазначив, що акцент буде спрямований на електромобілі та на гібридні авто, також для цього транспорту будуть ще окремі пільги.

Про це прем'єр-міністр України заявив на спільному брифінгу у Києві з главою уряду Польщі Матеушем Моравецьким, передає "Інтерфакс-Україна".

"Що стосується податків на автомобільний транспорт, то ця норма в проєкті закону відстрочена до 1.07, але до цього часу буде впроваджено полегшену процедуру швидкого розмитнення автомобілів через "Дію", - сказав Шмигаль.

За його словами, всі українці зможуть розмитнити автомобілі на під'їзді до митного контролю з автоматичною реєстрацією та надходженням документів і номерів додому, або з можливістю забрати у визначений час у Центрах реєстрації чи Центрах надання адміністративних послуг.

Водночас Шмигаль наголосив, що стратегія держави в автотранспорті спрямована на електромобілі та гібридні автомобілі.

Прем'єр також повідомив, що Кабмін уже передав на розгляд Верховної Ради законопроєкт щодо повернення до оподаткування імпорту. Він зазначив, що на сьогодні уряд працює над наступним етапом, а саме підписанням Україною конвенції про входження до спільного митного транзитного простору, який значно полегшить контроль, митне та прикордонне оформлення, та зробить кордони відкритішими.

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