До України за добу повернулись 37 тисяч людей: які сьогодні черги на кордонах

До України за добу повернулись 37 тисяч людей: які сьогодні черги на кордонах

За добу до України повернулись на 7 тисяч осіб більше, аніж виїхали за кордон.

За добу 1 червня західні кордони України з ЄС та Молдовою загалом перетнули понад 67 тисяч осіб та понад 17 тисяч транспортних засобів.

Про це повідомили у пресслужбі Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

З України минулої доби виїхали понад 30 тисяч осіб. Понад 19 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта вирушили до Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови.

До України за минулу добу прибули 37 тисяч осіб, понад 33 тисячі з них – українці. Вже три тижні поспіль кількість громадян, які повертаються до України, більша від кількості тих, які виїжджають за кордон.

Також за добу на кордоні було оформлено 154 вантажівку з гуманітарною допомогою.

Станом на 09:00 год. 2 червня черги на кордонах із сусідніми державами, на виїзд з України, утворились у таких пунктах пропуску:

Республіка Польща:

"Шегині" - 10 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Словацька Республіка:

"Ужгород" - 15 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Угорщина:

"Вилок" - 15 л/а, 0 пішоходів.

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