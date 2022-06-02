Через постачання нового озброєння на Україну чекає масований обстріл - NYT

Постачання ракетних систем до України для захисту від атак РФ несе приховані ризики.

На Україну може чекати масований обстріл з боку Росії через постачання нового озброєння.

Про це пише The New York Times.

За даними видання, "моментом істини" буде наступний масований ракетний обстріл території України з боку Росії, після якого стане зрозуміло, чи зможе Київ утриматися і не завдавати удару у відповідь по території РФ

"США заявили, що по території Росії удари не завдаватимуться (і це повторив учора Зеленський). Але в Україні є території, які Москва вважає своїми (Крим) чи юридично визнала (Донбас). Що буде, якщо удари новою зброєю Україна почне завдавати углиб цих територій – незрозуміло. Теоретично це може викликати ескалацію", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у США розповіли, як далеко ракетні системи HIMARS битимуть по окупантах в Україні.

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