На Рівненщині жінка вижила після удару блискавки і викликала собі швидку

На Рівненщині жінка вижила після удару блискавки і викликала собі швидку

У Рівненській області під час грози в жінку поцілила блискавка.

Постраждала потрапила до лікарні з опіками.

Про це повідомляє "Суспільне".

Інцидент стався 1 червня у селі Городок близько 17-ї вечора. Жінка сама повідомила, що у неї влучила блискавка, коли вона поверталась із поля.

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Як повідомили в Центрі екстреної медицини, потерпіла отримала опіки.

“Медики з Городоцького пункту постійного базування оглянули пацієнтку, їй орієнтовно 38 років. Жінка була притомною, у неї виявили термічні опіки рук і ніг, а також правої частини тулуба”, — повідомив старший лікар зміни екстренки Юрій Зеленюк.

Потерпілій надали медичну допомогу на місці, а далі ушпиталили до Рівненської обласної клінічної лікарні.

Це перший випадок у 2022 році, коли медиків повідомили про влучання блискавки у людину.

Нагадаємо, що жительку Самбірського району госпіталізували після укусу змії в ногу.

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