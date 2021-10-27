Врятувало взуття: в США підліток вижив після потужного удару блискавки

Блискавка пройшла через тіло хлопця.

В австралійському штаті Квінсленд 14-річний хлопець вижив після удару блискавки завдяки підошвам черевиків.

Взуття втярувало йому життя, пише видання Daily Mail.

Телін Роуз йшов до школи під час грози. Підліткові блискавка потрапила в металевий стовп, що розташований поблизу. А потім пройшла через тіло підлітка. Внаслідок потужного електричного удару австралійця відкинуло на землю.

Удар блискавки баив чоловік, що сидів у припаркованій машини. Він вибіг на допомогу і відніс підлітка до будівлі школи.

Мати постраждалого Мішель Німмо розповіла, що їй зателефонували зі школи за кілька хвилин після того, як син пішов до школи. Педагоги викликав для школяра швидку допомогу. Юнака шпиталізували, аби перевірити, як функціонують його життєво важливі органи.

За словами медиків, хлопцеві дуже пощастило, що він вижив після удару блискавки. Мовляв, ніколи не бачили подібних випадків, адже життя підлітку врятували товсті підошви черевиків, які поглинули більшу частину струму.

Хлопець каже, що нічого не чув і не відчував упродовж цілої хвилини після потужного електричного розряду. На ступнях та плечах юнака залишилися тимчасові мітки після удару блискавки. Адже потенційно він може сягати 500 мільйонів вольт.

Як повідомлялося, житель Флориди (США) Джек Форакер повертався додому, коли камера на приладовій панелі автомобіля зафіксувала удар блискавки в задню частину кузова. Після інциденту американець з'їхав на узбіччя, він не постраждав. Форакер віддав Ford до ремонту, де його намагалися полагодити протягом 40 днів, але безуспішно.

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