Спасла обувь: в США подросток выжил после мощного удара молнии

Молния прошла через тело парня.

В австралийском штате Квинсленд 14-летний парень выжил после удара молнии благодаря подошвам ботинок.

Обувь втягивала ему жизнь, пишет издание Daily Mail.

Телин Роуз шел в школу во время грозы. Подростковая молния попала в расположенный поблизости металлический столб. А потом прошла через тело подростка. В результате мощного электрического удара австралийца отбросило на землю.

Удар молнии бил мужчина, сидевший у припаркованной машины. Он выбежал на помощь и отнес подростка в здание школы.

Мать пострадавшего Мишель Ниммо рассказала, что ей позвонили из школы через несколько минут после того, как сын пошел в школу. Педагоги вызвал для школьника скорую помощь. Молодого человека госпитализировали, чтобы проверить, как функционируют его жизненно важные органы.

По словам медиков, парню очень повезло, что он выжил после удара молнии. Мол, никогда не видели подобных случаев, ведь жизнь подростка спасли толстые подошвы ботинок, поглотивших большую часть тока.

Парень говорит, что ничего не слышал и не чувствовал целую минуту после мощного электрического разряда. На ступнях и плечах юноши остались временные отметины после удара молнии. Ведь потенциально он может достигать 500 миллионов вольт.

Как сообщалось, житель Флориды (США) Джек Форакер возвращался домой, когда камера на приборной панели автомобиля зафиксировала удар молнии в заднюю часть кузова. После инцидента американец съехал на обочину и не пострадал. Форакер отдал Ford к ремонту, где его пытались починить в течение 40 дней, но безуспешно.

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