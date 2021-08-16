В США молния попала в машину мужчины, когда он возвращался домой (видео)

В США молния попала в машину мужчины, когда он возвращался домой (видео)

Американцу придется покупать новый автомобиль.

Житель Флориды (США) Джек Форакер возвращался домой, когда камера на приборной панели автомобиля зафиксировала удар молнии в заднюю часть кузова.

Об этом сообщает информационное агентство UPI.

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"Я увидел людей, которые шли с пляжа. Я сказал себе, что именно в таких людей попадает молния, потому что они идут слишком поздно, и поехал дальше. В результате молния ударила не в них, а в меня", — рассказал Форакер.

По его словам, удар был похож на выстрел из дробовика.

После инцидента американец съехал на обочину, он не пострадал. Форакер отдал Ford в ремонт, где его пытались починить в течение 40 дней, но безуспешно.

"Вы не должны бояться акул, вы не должны бояться скатов. Вы должны бояться молнии, потому что она убивает людей", — добавил мужчина.

Напомним, на севере Индии — в городе Джайпур — в результате удара молнии погибли не менее 11 человек. Они делали селфи под дождем.

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