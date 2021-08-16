Молодежь на двигателе американского самолета бежит из Афганистана: шокирующее видео

Об их дальнейшей судьбе пока ничего неизвестно.

В международном аэропорту Кабула афганская молодежь на двигателе американского самолета пыталась покинуть страну.

Об этом сообщил политический обозреватель TOLOnews TV Абу Муслим Ширзад из Афганистана и опубликовал соответствующее видео.

"Трагедия Афганистана сейчас в международном аэропорту Кабула: афганская молодежь на двигателе американского самолета покидает страну", — написал он в Twitter.

Afghanistan's tragedy right now in Kabul international airport: Afghan youth on the engine of American plane to leave the country. pic.twitter.com/CoTS8sq9c3 — Muslim Shirzad (@MuslimShirzad) August 16, 2021

Напомним:

В аэропорту Кабула, который штурмовали местные жители с надеждой покинуть город послезахват "Талибами", погибли по меньшей мере пять человек.

67 государств и Евросоюз выступили с совместным заявлением после захвата власти в Афганистане Талибаном. Они призвали оставить открытым выезд из страны всем желающим и выразили готовность помогать гражданам Афганистана.

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