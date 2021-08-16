Молодежь на двигателе американского самолета бежит из Афганистана: шокирующее видео

Об их дальнейшей судьбе пока ничего неизвестно.
В международном аэропорту Кабула афганская молодежь на двигателе американского самолета пыталась покинуть страну.
Об этом сообщил политический обозреватель TOLOnews TV Абу Муслим Ширзад из Афганистана и опубликовал соответствующее видео.
"Трагедия Афганистана сейчас в международном аэропорту Кабула: афганская молодежь на двигателе американского самолета покидает страну", — написал он в Twitter.
Afghanistan's tragedy right now in Kabul international airport: Afghan youth on the engine of American plane to leave the country. pic.twitter.com/CoTS8sq9c3— Muslim Shirzad (@MuslimShirzad) August 16, 2021
Напомним:
- В аэропорту Кабула, который штурмовали местные жители с надеждой покинуть город послезахват "Талибами", погибли по меньшей мере пять человек.
- 67 государств и Евросоюз выступили с совместным заявлением после захвата власти в Афганистане Талибаном. Они призвали оставить открытым выезд из страны всем желающим и выразили готовность помогать гражданам Афганистана.