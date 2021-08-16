Штурм аэропорта Кабула: СМИ сообщают о пяти погибших

Американские военные открыли "предупредительный" огонь.

В аэропорту Кабула, который штурмовали местные жители с надеждой покинуть город после захвата "Талибами", погибли по меньшей мере пять человек.

Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает издание Reuters.

Отмечается, что американские военные открыли "предупредительный" огонь, ведь люди массово штурмовали самолеты, чтобы покинуть территорию страны. В результате погибли пять человек.

По словам одного из свидетелей, точно не известно, как погибли люди — от выстрелов, или в большой толкучке. Другой рассказал, что видел, как людей несли к автомобилю.

В свою очередь, официальный представитель США сообщил: ответственный за безопасность аэропорта американский военнослужащий ранее стрелял в воздух, чтобы рассеять толпу. Официальных комментариев о гибели людей нет.

Напомним, 15 августа представитель политического офиса радикального исламистского движения "Талибан" Мухаммед Наим заявил о "завершении войны" в Афганистане. В этот день боевики вошли в столицу Кабул, а перед этим захватили ряд стратегических и крупных городов страны.

Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа бежал из страны. По его словам, "столкнулся с трудным выбором". По данным журналистов, вместе с другими высокопоставленными лицами Гане убежал в Таджикистан.

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