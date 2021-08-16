В полиции прибавилось версий гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова

Соседи городского головы не верят в то, что Павлов совершил самоубийство.

4 версии гибели городского головы Кривого Рога Константин Павлов рассматривают следователи. Одна из них — самоубийство.

Об этом сообщает журналист ТСН Антон Мачула.

В селе Вольное возле Кривого Рога в собственном загородном доме накануне нашли застреленным мэра Константина Павлова. Тело нашел помощник мэра.

Зайдя в дом помощник увидел окровавленного шефа с пулевым ранением в грудь, на полу рядом с ним лежал охотничий карабин «Сайга».

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«Помощник позвонил, он приехал сюда по вызову жены, которая сказала, что Константин не выходит на связь с утра. Он приехал — увидел и набрал 102 и позвонил мне и сказал, что у нас ЧП», — рассказывает советник погибшего мэра Андрей Гальченко.

Правоохранители рассматривают 4 версии гибели мэра — умышленное убийство, самоубийство, неосторожное обращение с оружием и доведение до самоубийства. Копы изъяли телефон Павлова и видео с камер наблюдения в доме городского головы. Эти кадры попали в соцсетей: на них видно, как Павлов ходит в доме с карабином в руках и несколько раз примерялся, как пристроить винтовку к груди. Впрочем, по какой причине на видео неверно указаны дата и время. Почему и каким образом видео попало в Интернет в полиции пока не знают. Соседи городского головы не верят в то, что Павлов совершил самоубийство.

После смерти Павлова с отдыха вернулась его жена. Женщина сейчас в доме, но по словам охранников, она в шоковом состоянии, поэтому с журналистами пока общаться не будет. С сегодняшнего дня и до момента похорон в Кривом Роге будет объявлен траур.

Новости Украины: хотя гибель Павлова выглядит самоубийством, копы рассматривают несколько версий

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