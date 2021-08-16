Гибель мэра Кривого Рога: в полиции рассматривают три версии

Правоохранители расследуют три версии причин гибели мэра.

В Днепре в главном управлении Нацполиции в Днепропетровской области состоялся брифинг по поводу смерти городского головы Константина Павлова.

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Руководитель ГУНП в Днепропетровской области Анатолий Щадило сообщил, что сейчас правоохранители рассматривают три версии случившегося: умышленное убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием. Также не исключается и доведение до самоубийства.

"Был сделан детальний анализ места происшествия, провели детальный анализ с камер видеонаблюдения. Сегодня рассматриваем 3 версии: убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием", — заявил глава областной полиции.

Он рассказал, что посторонних людей в домовладении мэра на видео не обнаружили.

Жена и сын городского головы Константина Павлова уже прибыли в Кривой Рог. Их опрашивают следователи.

По предварительной версии, смерть главы Кривого Рога наступила утром 15 августа во промежутке времени между 6:30 и 7:00 от одного огнестрельного ранения из охотничьего оружия калибра 7,62. Это оружие было зарегистрированным на имя умершего.

Журналисты обратили внимание на то, что на видео, которое гуляет по Сети, вышла путаница с датой и временем гибели мэра и то, что в доме он ходит без носков, а на кадрах с места происшествия видно, что мэр в носках. Пока комментариев по этому поводу в полиции никаких не дают и как видео попало в сеть — правоохранители не знают.

Напомним, что городской голова Кривого Рога Константина Павлова нашли мертвым вчера, 15 августа, на веранде его дома в с. Свободное Днепропетровской области. Рядом с телом был карабин, который принадлежал покойному.

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