В Сети рассекретили интерьер самого дешевого кроссовера Hyundai

Также эта модель будет самой компактной в сегменте марки.

В Сети раскрыли интерьер нового кроссовера от Hyundai, которая носит имя Casper .

Соответствующие фотографии были опубликованы на The Korean Car Blog.

Отметим, что ранее в сети уже появлялись шпионские снимки закамуфлированного Hyundai Casper, но салон на них рассмотреть не удалось. Впрочем, теперь этот недостаток решили исправить.

Так, судя по схематическому рисунку, новинка получит виртуальную панель приборов и большой экран информационно-развлекательной системы. Кроме того, вопреки тренду на минимализм, салон Casper изобилует физическими кнопками и переключателями.

TheKoreanCarBlog

В движение маленький кроссовер будет приводить 1,0-литровый трехцилиндровый бензиновый мотор, который выдает 86 л.с. Им комплектуются такие модели как Hyundai i10 и KIA Picanto. На выбор предложат сразу два варианта коробки передач — механическую и автоматическую.

Стоимость кроссовера Hyundai Casper еще неизвестна, но "в базе" обещаны фронтальные подушки безопасности, задний парктроник, антиблокировочная система и салонное зеркало с затемнением. Больше подробностей о новинке появится ближе к дате премьеры, которая состоится уже скоро. В линейке производителя новый Casper окажется самым компактным и в то же время самым дешевым кроссовером. Его ориентировочная стоимость составит около 10 тысяч долларов.

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Серийное производство Hyundai Casper начнется 15 сентября 2021 года. Сборку кроссовера наладят на заводе Hyundai Motor Company в корейском Кванджу, где будут выпускать по 70 тысяч экземпляров модели в год.

Добавим, что в Украине самой доступной моделью марки Hyundai является новый i10. Цены на автомобиль стартуют от 368 200 грн.

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