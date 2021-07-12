Смертельное селфи: в Индии молния убила 11 человек

В полиции говорят, что большинство погибших — молодежь.

На севере Индии — в городе Джайпур — из-за удара молнии погибли не менее 11 человек. Они делали селфи под дождем.

Как пишет ВВС, во время инцидента на сторожевой башне Форт Амер находилось около 27 человек. Когда молния ударила, некоторые из них, как пишет издание, прыгнули с башни.

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Старший полицейский сообщил, что среди погибших большинство людей — молодежь.

Индийское метеорологическое управление заявило, что с 1960-х годов количество смертей от ударов молнии в стране удвоилось — одной из причин, они назвали, был климатический кризис.

Напомним, в Норвегии в горах от удара молнии погибли две сестры, девушки 12 и 18 лет, их третью сестру госпитализировали. Непогода застала девушек врасплох, когда они пошли на прогулку на гору Мельсхорент.

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