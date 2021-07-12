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Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 12 июля

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 12 июля

УНИАН

За последние сутки количество заболевших возросло на менее тысячи.

В Украине по состоянию на утро 12 июля зафиксировано 174 новых выпадов коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 7 человек, еще 236 выздоровели. Было проведено 16 685 тест.

Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ Украины.

Коронавирус в областях

регион

подтвержденные

зарегистрировано умерших

выздоровели

всего

в сутки

всего

в сутки

всего

в сутки

г. Киев

215727

63

5207

3

206664

32

Винницкая

71213

7

1695

0

69335

2

Волынская

62225

1

1202

1

60897

4

Днепропетровская

135895

24

4459

0

130854

63

Донецкая

90886

1

2367

0

88141

1

Житомирская

88570

5

1794

0

86479

2

Закарпатская

62145

0

1605

0

60475

2

Запорожская

104784

3

2447

0

102103

3

Ивано-Франковская

86729

0

2103

0

84541

4

Киевская

127790

13

2759

0

124299

0

Кировоградская

20667

2

849

1

19687

2

Луганская

26731

1

954

0

25579

0

Львовская

137709

4

3665

0

133396

0

Николаевская

70103

7

1853

1

68071

16

Одесская

141010

10

2995

0

137374

21

Полтавская

78013

1

1866

0

75851

0

Ровенская

79567

1

1206

0

78264

1

Сумская

78068

5

1326

0

76429

9

Тернопольская

70094

6

1203

0

68829

4

Харьковская

148804

9

3561

1

144614

52

Херсонская

35936

4

1147

0

34470

0

Хмельницкая

89022

2

1881

0

86908

0

Черкасская

81920

3

1316

0

80275

2

Черновицкая

80002

2

1794

0

78082

16

Черниговская

57607

0

1350

0

55912

0

Ситуация за все время пандемии

  • Заболело — 2241217 человек.
  • Выздоровели — 2177529.
  • Летальных случаев — 52604.
 

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