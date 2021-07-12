Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 12 июля

За последние сутки количество заболевших возросло на менее тысячи.
В Украине по состоянию на утро 12 июля зафиксировано 174 новых выпадов коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 7 человек, еще 236 выздоровели. Было проведено 16 685 тест.
Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ Украины.
Коронавирус в областях
|
регион
|
подтвержденные
|
зарегистрировано умерших
|
выздоровели
|
всего
|
в сутки
|
всего
|
в сутки
|
всего
|
в сутки
|
г. Киев
|
215727
|
63
|
5207
|
3
|
206664
|
32
|
Винницкая
|
71213
|
7
|
1695
|
0
|
69335
|
2
|
Волынская
|
62225
|
1
|
1202
|
1
|
60897
|
4
|
Днепропетровская
|
135895
|
24
|
4459
|
0
|
130854
|
63
|
Донецкая
|
90886
|
1
|
2367
|
0
|
88141
|
1
|
Житомирская
|
88570
|
5
|
1794
|
0
|
86479
|
2
|
Закарпатская
|
62145
|
0
|
1605
|
0
|
60475
|
2
|
Запорожская
|
104784
|
3
|
2447
|
0
|
102103
|
3
|
Ивано-Франковская
|
86729
|
0
|
2103
|
0
|
84541
|
4
|
Киевская
|
127790
|
13
|
2759
|
0
|
124299
|
0
|
Кировоградская
|
20667
|
2
|
849
|
1
|
19687
|
2
|
Луганская
|
26731
|
1
|
954
|
0
|
25579
|
0
|
Львовская
|
137709
|
4
|
3665
|
0
|
133396
|
0
|
Николаевская
|
70103
|
7
|
1853
|
1
|
68071
|
16
|
Одесская
|
141010
|
10
|
2995
|
0
|
137374
|
21
|
Полтавская
|
78013
|
1
|
1866
|
0
|
75851
|
0
|
Ровенская
|
79567
|
1
|
1206
|
0
|
78264
|
1
|
Сумская
|
78068
|
5
|
1326
|
0
|
76429
|
9
|
Тернопольская
|
70094
|
6
|
1203
|
0
|
68829
|
4
|
Харьковская
|
148804
|
9
|
3561
|
1
|
144614
|
52
|
Херсонская
|
35936
|
4
|
1147
|
0
|
34470
|
0
|
Хмельницкая
|
89022
|
2
|
1881
|
0
|
86908
|
0
|
Черкасская
|
81920
|
3
|
1316
|
0
|
80275
|
2
|
Черновицкая
|
80002
|
2
|
1794
|
0
|
78082
|
16
|
Черниговская
|
57607
|
0
|
1350
|
0
|
55912
|
0
Ситуация за все время пандемии
- Заболело — 2241217 человек.
- Выздоровели — 2177529.
- Летальных случаев — 52604.