Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 12 июля

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 12 июля

За последние сутки количество заболевших возросло на менее тысячи.

В Украине по состоянию на утро 12 июля зафиксировано 174 новых выпадов коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 7 человек, еще 236 выздоровели. Было проведено 16 685 тест.

Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ Украины.

Коронавирус в областях

регион подтвержденные зарегистрировано умерших выздоровели всего в сутки всего в сутки всего в сутки г. Киев 215727 63 5207 3 206664 32 Винницкая 71213 7 1695 0 69335 2 Волынская 62225 1 1202 1 60897 4 Днепропетровская 135895 24 4459 0 130854 63 Донецкая 90886 1 2367 0 88141 1 Житомирская 88570 5 1794 0 86479 2 Закарпатская 62145 0 1605 0 60475 2 Запорожская 104784 3 2447 0 102103 3 Ивано-Франковская 86729 0 2103 0 84541 4 Киевская 127790 13 2759 0 124299 0 Кировоградская 20667 2 849 1 19687 2 Луганская 26731 1 954 0 25579 0 Львовская 137709 4 3665 0 133396 0 Николаевская 70103 7 1853 1 68071 16 Одесская 141010 10 2995 0 137374 21 Полтавская 78013 1 1866 0 75851 0 Ровенская 79567 1 1206 0 78264 1 Сумская 78068 5 1326 0 76429 9 Тернопольская 70094 6 1203 0 68829 4 Харьковская 148804 9 3561 1 144614 52 Херсонская 35936 4 1147 0 34470 0 Хмельницкая 89022 2 1881 0 86908 0 Черкасская 81920 3 1316 0 80275 2 Черновицкая 80002 2 1794 0 78082 16 Черниговская 57607 0 1350 0 55912 0

Ситуация за все время пандемии

Заболело — 2241217 человек.

Выздоровели — 2177529.

Летальных случаев — 52604.

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