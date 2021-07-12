Выборы в Молдове: партия президента Санду получает большинство

"Действие и солидарность" набрала чуть более 47% голосов избирателей.

В Молдове 11 июля состоялись досрочные парламентские выборы: по предварительным данным, лидирует партия действующего президента Маи Санду.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 12 июля.

Проевропейская политсила Санду "Действие и солидарность" набрала чуть более 47% голосов избирателей. В парламент также проходят пророссийский объединенный блок социалистической и коммунистической партий, а также политсила "Шор", которая ранее отмечалась заявлениями о необходимости дружбы с Москвой.

Победа на парламентских выборах была одной из обещаний реформистки Маи Санду. Ее партия стала первым с 2009 года абсолютным победителем. Поддержка парламента даст президенту Молдовы больше возможностей для проведения реформ, поскольку именно борьба с коррупцией, улучшение уровня жизни и сближение с ЕС были ее предвыборными обещаниями.

Новости мира: на досрочных парламентских выборах в Молдове лидирует партия Майи Санду

Как сообщалось, президент Молдовы Майя Санду в среду, 28 апреля, подписала указ о роспуске парламента и назначил дату досрочных парламентских выборов. Весь день у здания КС в Кишиневе проходила акция в поддержку досрочных выборов от сторонников и членов партии "Действие и солидарность" (PAS), "Наша партия" и ряда других политформирований. Решение КС и указ Санду они встретили, скандируя: "Победа!".

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