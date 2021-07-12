Народные приметы, обряды и обычаи 12 июля

К празднику Петра хозяйки пытались сделать первые зажинки ячменя нового урожая.

12 июля верующие и церковь почтили память апостолов Петра и Павла, святителя Григория, митрополита Ираклийского, преподобного Паисия Святогорца, Касперивской иконы Божией Матери.

12 июля: церковный праздник

Христианская церковь в этот день чтит святых апостолов Петра и Павла. Этот праздник был установлен еще в апостольские времена, первые упоминания о нем датированы четвертым веком. В честь святых, во времена Константина Великого были построены первые храмы. Отдельные поселения впоследствии были названы в их честь — Петропавловка, Петропавловск и тому подобное.

12 июля: народные обычаи

Петров день — христианский праздник в честь апостолов Петра и Павла. В народе знаменует окончание купальских празднований "макушки лета" и летних свадеб, прощание с весной и подготовку к сенокосу. Первый зажин озимой ржи.

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После окончания Петрова поста в народе праздновали праздник апостолов Петра и Павла, или просто "Петра". К празднику убирали усадьбу, подбеливали и подкрашивали дом, вешали чистые полотенца. На церковную службу шли с цветами и венками, украшением которых были красные маки. Ритуальным блюдом были так называемые мандрики. Выпекали эти лепешки из пшеничного теста, собранной во время Петровки кипяченой сыворотки, а также добавляли сыр и яйца. Название пирожков в народе связывали с легендой о странствиях миром апостолов Петра и Павла, в которых кукушка украла одного "мандрыка", и за это ее Бог наказал — именно в это время она перестает ковать. Еще люди по этому поводу говорили, что кукушка "мандрыком подавилась", но если ее ковки слышно было и после Петра, то считали в несчастье.

12 июля: что стоит сделать

К празднику Петра хозяйки пытались сделать первые зажинки ячменя нового урожая и в день праздника освятить в церкви обрядовый хлеб, даже если зерно еще не совсем выколосился.

В Карпатах и Прикарпатье пастухи устраивали праздник на выгонах и долинах: пекли мандрики, веселились, соревновались, танцевали. Проводили обряд "копания Петра", когда выкапывали в земле по периметру квадратную канаву (куда, сев, можно было опустить ноги), а внутри на траве накрывали «стол» с блюдами. Пели песни.

12 июля: что не стоит делать

шить;

вязать;

употреблять алкоголь;

венчаться.

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