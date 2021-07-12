Финал Евро-2020 и организатор убийства Моиза. Пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- Сборная Италии в серии пенальти обыграла национальную команду Англии в финальном матче Евро-2020 и во второй раз в истории стала чемпионом континента. Основное и дополнительное время встречи на легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне завершился со счетом 1:1. Читать дальше ->
- В Великобритании 19 правоохранителей пострадали в результате столкновений между болельщиками Евро-2020 возле стадиона "Уэмбли" в Лондоне. Читать дальше ->
- На Гаити в воскресенье, 11 июля, арестовали ключевого подозреваемого в организации убийства президента страны Жовенеля Моиза, застреленного в ночь на 7 июля. Читать дальше ->
- В США в воскресенье, 11 июля, число погибших в результате обрушения 12-этажки в Серфсайде вблизи Майами от 24 июня возросло до 90 человек. Читать дальше ->
- В США нераспечатанной картридж с видеоигрой Super Mario 64 1996 от японской компании Nintendo продали на аукционе за 1,56 млн долларов. Читать дальше ->