Астрологический прогноз на 12 июля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Прогноз дня: дни Гекаты, когда ни у природы, ни у человека нет сил, прошли, энергия начинает прибывать и делает возможными любые, даже самые ложные и трудоемкие, рабочие проекты – этим непременно нужно воспользоваться, чтобы впоследствии не сожалеть об упущенных возможностях.

Символ дня: гепард, готовящийся к прыжку.

Стихия дня: Дерево.

Энергетика дня: день располагает к активным действиям.

Число дня: 3

Цвет дня: золотой, янтарный и охра.

Камни дня: рубин, авантюрин.

За какую часть тела отвечает: затылок.

Болезни дня: могут иметь затяжной характер, поэтому необходимо сразу же обратиться к врачу. Важно также отказаться от вредных привычек – они снизят сопротивляемость организма к разного рода заболеваниям, включая вирусные.

Слова дня: вперед – к своей цели.

Геометрическая фигура дня: прямоугольник.

Брак и отношения дня: нельзя бороться за лидерство в паре – это может не лучшим образом сказаться на отношениях. Заключать брак категорически не рекомендуется – счастливым он не будет.

Мистика дня: можно заготавливать лекарственные травы и изготавливать из них лечебные снадобья и защитные амулеты.

Табу дня: нельзя отвечать агрессией на агрессию, а эмоции следует держать под контролем.

Какие люди рождаются в этот день: на свет появляются активные и деятельные – иногда чересчур – люди, которым с детства необходимо следить за своими страстями и по возможности умерять их. Для них важно следить за своим здоровьем, не растрачивая энергию на бесполезные дела и вредные привычки. Из них получаются замечательные спортсмены и военные.

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