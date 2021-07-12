Леся Никитюк в бикини игриво позировала на шезлонге

Ведущая устроила себе отдых.
Известная ведущая Леся Никитюк порадовала фолловеров новой порцией фото в купальнике.
На этот раз звезда показала, как отдыхала у бассейна в загородном комплексе. На фото, которым знаменитость поделилась в своем Instagram, она игриво позировала на шезлонге в бикини и соломенной шляпке. Леся засветила грудь и плоский животик.
"Кто намажет спинку? Ладно, я сама", — написала телезвезда.
Пользователи оценили публикацию в комментариях. Так, сторонники писали, что Никитюк потрясающая и ответили на ее вопрос.
- Любой, такой красавице никто не откажет
- Богиня
- Леся, смотри чтобы деда инфаркт не хватил
- Бомба
Напомним, не так давно загорелая Леся Никитюк в красном купальнике на фоне роз очаровала стильным образом. Ведущая очаровала красотой.