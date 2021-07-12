Три знака, которым сегодня нежелательно долго спать 

Известная пословица о том, что вставать рано утром не только полезно, но и выгодно – "кто рано встает, тому бог подает" – достойна того, чтобы стать девизом нынешнего дня. Те, кто решит им пренебречь, рискует проспать важные события своей жизни: деньги, профессиональную удачу или личное счастье, чего никак нельзя допустить.

Сегодня, 12 июля, долго спать нежелательно представителям всех знаков Зодиака, но трем необходимо завести будильник на раннее утро.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки, которым обычно везет в денежных вопросах, могут потерять прекрасный шанс увеличить свой банковский счет на крупную сумму. Лучший способ избежать такого во всех отношениях неприятного сценария – встать пораньше, тогда удастся не пропустить важный звонок от человека, который предложит им прекрасный способ подзаработать. Так что звезды настоятельно рекомендуют представителям знака соблюдать режим дня, в котором первое место занимает ранний подъем – он полезен не только для здоровья, но и для материального благосостояния.

Лев (23.07 – 21.08)

Львам – особенно тем из них, кто давно метит на новую, высокопоставленную должность – стоит пораньше встать и, не тратя времени на долгие сборы, отправиться в офис. Застав их в столь раннее время на рабочем месте, начальство, которое как раз раздумывает над тем, кому доверить воплощение в жизнь важного проекта с последующим продвижением по карьерной лестнице, поймет, что лучше кандидатуры ему не найти. Разумеется, при условии, что представители знака не проспят, уступив преимущество более активным и привыкшим бодрствовать с раннего утра коллегам.

Весы (24.09 – 23.10)

Весам – особенно тем, кто пока еще не устроил свою личную жизнь – в этот день желательно как можно раньше выйти на улицу, поскольку именно там они смогут встретить человека, которого захотят впоследствии назвать своей второй половинкой. Причем, где и когда это произойдет – в парке во время пробежки, в общественном транспорте или в кафе, где они привыкли брать кофе на вынос – сказать трудно, главное, что именно в это время – судьба пораньше – их судьба выйдет из своего дома, чтобы столкнуться с ними раз и навсегда.

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