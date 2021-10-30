Астролог назвав знаки зодіаку, які люблять антикваріат

Антикваріат — меблі та предмети інтер'єру — до смаку далеко не всім, багато хто воліє нові речі, якими до них ніхто не користувався.

Проте знавці старовини впевнені, що з нею не може зрівнятися жоден новороб. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які люблять антикваріат.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнята дуже вимогливо ставляться до інтер'єру свого будинку або квартири — вони намагаються зробити так, щоб їх оточувало все краще. І антикваріат грає в оздобленні їхнього побуту не останню роль: в житло представників знака часто можна зустріти ампірне крісло або канделябр в стилі модерн. Відповідно до цитати з відомого анекдоту, представники знака вважають, що, по-перше, це красиво, а по-друге, недешево, що підвищує самооцінку їх ніхні господарів.

Терези (24.09 – 23.10)

Терези цінують антикваріат за його історію, адже за кожною такою річчю стоять інші епохи, захопливі — гідні опису в пригодницьких романах — події і життя безлічі людей. Чутливі навіть до тонких енергетичних вібрацій представники знака придумують історичні картини, які стоять за такими речами, а іноді і придумують їх — до того ж максимально близько до реальних подій. Кожен предмет антикваріату для них безцінний, тому вони не можуть відмовити собі в задоволенні володіти ними.

Риби (19.02 — 20.03)

У Риб є не тільки художній смак, але чуття на благородну старовину. Вони не стануть тягти в свій будинок все поспіль, а виберуть тільки самі унікальні — і, відповідно, дорогі — речі. Розшукати необхідну їм "родзинку" інтер'єру вони можуть де завгодно — на блошиному ринку, на меблевому розпродажу або на антикварному ринку. Водночас їх зовсім не бентежить відстань — вони привезуть предмет, який їм сподобався, з будь-якого кінця світу.

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання