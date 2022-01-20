У Польщі блискавка влучила в пасажирський літак

У Польщі блискавка влучила в пасажирський літак

Повітряному судну довелося повернутися в аеропорт.

У Польщі у пасажирський літак, який тільки вилетів із Варшави та прямував до Домініканської Республіки, влучила одна блискавка.

Про це повідомляє "Нова Польща" у телеграм-каналі.

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Зазначається, що інцидент трапився 20 січня, коли літак пролітав над містом Кутно, яке розташоване недалеко від столиці. Повітряному судну довелося повернутися в аеропорт. Літак не зазнав серйозних пошкоджень. Внаслідок інциденту пілот посадив судно в найближчому аеропорту. Пасажири відправляться в Домінікану іншим рейсом.

Додамо, у четвер, 20 січня, у Польщі погіршилася погода - були сильні пориви вітру з дощем, снігом і грозами.

Нагадаємо, подібний випадок нещодавно трапився в аеропорту російського міста Сочі. 18 січня в пасажирський літак “Уральських авіаліній” під час посадки влучила блискавка, внаслідок чого повітряне судно відсторонили від польотів для перевірки технічного стану.

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