У Польщі блискавка влучила в пасажирський літак

Повітряному судну довелося повернутися в аеропорт.
У Польщі у пасажирський літак, який тільки вилетів із Варшави та прямував до Домініканської Республіки, влучила одна блискавка.
Про це повідомляє "Нова Польща" у телеграм-каналі.
Зазначається, що інцидент трапився 20 січня, коли літак пролітав над містом Кутно, яке розташоване недалеко від столиці. Повітряному судну довелося повернутися в аеропорт. Літак не зазнав серйозних пошкоджень. Внаслідок інциденту пілот посадив судно в найближчому аеропорту. Пасажири відправляться в Домінікану іншим рейсом.
Додамо, у четвер, 20 січня, у Польщі погіршилася погода - були сильні пориви вітру з дощем, снігом і грозами.
Нагадаємо, подібний випадок нещодавно трапився в аеропорту російського міста Сочі. 18 січня в пасажирський літак “Уральських авіаліній” під час посадки влучила блискавка, внаслідок чого повітряне судно відсторонили від польотів для перевірки технічного стану.
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