У Росії під колесами потяга загинув тигр: відео

У Росії під колесами потяга загинув тигр: відео

Цей хижак занесений до Червоної книги та є символом 2022 року за китайським календарем.

У Хабаровському краї Росії під колеса локомотива потрапив символ 2022 року за східним календарем — тигр.

Про цей інцидент, який трапився напередодні, повідомили у понеділок, 17 січня, на сайті регіонального Мінприроди.

"Тварина була збита рано-вранці локомотивом на залізничному перегоні с. Аван - с. Котиково", - йдеться у повідомленні.

Співробітники поліції вилучили тушу звіра з місця аварії і доставили для проведення експертизи в спеціалізовану лабораторію. Очевидці стверджують, що загиблий хижак був молодим і недосвідченим, йому заледве виповнився рік.

Відео, на якому видно тигра, який став жертвою залізничної аварії, опублікували в Telegram-каналі Mash.

Як відомо, на Далекому Сході Росії мешкають амурські тигри, які є найбільшим видом серед цих хижаків. Він занесений до міжнародної Червоної книги.

Нагадаємо, за китайським календарем Новий рік 2022 настане 1 лютого і буде тривати до 22 січня 2023 року. Його символом буде Синій (Чорний) Водяний Тигр.

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